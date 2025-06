Taylor Swift: Einstweilige Verfügung gegen Stalker

Die berühmte Sängerin hat es in den vergangenen Jahren immer wieder mit unterschiedlichen Stalkern zu tun bekommen – und das nicht nur in den USA. Im Juli letzten Jahres begeisterte sie unter anderem auch ihre Fans in Gelsenkirchen. «Nach Hinweisen vom Veranstaltungsmanagement nahm die Polizei im Vorfeld des Konzerts einen Stalker in Gewahrsam», hiess es in einer Mitteilung der Polizei Gelsenkirchen. Zuvor habe es Drohungen gegen Swift gegeben.