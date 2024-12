Taylor Swift erfüllt Weihnachtswunsch von kranker Patientin

Taylor Swift (35) erfüllt ihre Rolle als Vorweihnachtsengel weiterhin fleissig: Am Donnerstag, dem Vorabend ihres 35. Geburtstages, hat die Sängerin ein Kinderkrankenhaus in Kansas City besucht. Eine zusätzliche Überraschung wartete am nächsten Morgen auf eine der kleinen Patientinnen.