Taylor Swift erobert Filmwelt: In diesen Blockbustern ist sie zu hören

«Der Sommer, als ich schön wurde»

Für Swifties ist die Serie «Der Sommer, als ich schön wurde», die auf den gleichnamigen Büchern von Jenny Han (43) basiert, ein wahres Paradies. Es wimmelt hier nur so von Liedern der Sängerin und Swift ist fast schon das Aushängeschild der TV–Show. Schon in der ersten Staffel, die im Sommer 2022 veröffentlicht wurde, waren zahlreiche ihrer Lieder zu hören. Unter anderen «Lover», «False God», «Cruel Summer» und «The Way I Loved You». In der zweiten Staffel, die ein Jahr später erschien, war das Werk der Sängerin fast noch präsenter. In acht Folgen konnte man Swifts Stimme insgesamt neun Mal hören. Auch in den Teasern und Trailern wurden zwei ihrer Songs verwendet.