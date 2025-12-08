Taylor Swift: Erstmals mit Selena Gomez bei Spiel von Travis Kelce

Stars bringen den Chiefs kein Glück

Zum Heimspiel im Arrowhead Stadium in Kansas City brachte Taylor Swift zum ersten Mal ihre beste Freundin Selena Gomez (33) mit, wie Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen. Die Frauen sind bereits seit 2008 befreundet. Damals waren sie beide mit Brüdern der Jonas Brothers zusammen (Swift mit Joe, Gomez mit Nick). Auch danach blieben sie in innigem Kontakt. Swift war bei Gomez' Hochzeit im September Blumenmädchen und hielt eine Rede. Für ihre eigene Hochzeit hat sie ihre beste Freundin als eine der Brautjungfern auserkoren.