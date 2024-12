Taylor Swift feiert «Eras»-Party zu ihrem 35. Geburtstag

Auch auf Swifts «Eras»–Party sei Kelce zu Gast gewesen, habe sich jedoch im Hintergrund gehalten. Ein Beitrag, den Swifts Freundin Brittany Mahomes, Frau von NFL–Star und Kelces Teamkollegen Patrick Mahomes (29), am Mittwoch (18. Dezember) auf Instagram postete, soll Fotos der grossen «Eras»–Party zeigen, wie Fans glauben. Für die Bilder posierte Mahomes in einem glitzernden Fransenkleid und Stiefeln, das an Swifts «Fearless»–Ära erinnerte. Ehemann Patrick Mahomes trug Smoking und Zylinder, die den bekannten Outfits von Swifts männlichen Backgroundtänzern ähnelten.