Taylor Swift gibt ihr Debüt als Spielfilm-Regisseurin

Taylor Swift drehte schon «All Too Well: The Short Film»

Gleichzeitig ist es nicht das erste Mal, dass die Sängerin auf dem Regiestuhl Platz nimmt. So drehte sie etwa bereits den Kurzfilm «All Too Well: The Short Film». Bei den MTV Video Music Awards wurde Swift für «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)» mehrfach ausgezeichnet - für die beste Regie, für das «Best Longform Video» und für das Musikvideo des Jahres.