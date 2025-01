Taylor Swift glücklich: Travic Kelce zieht erneut in Super Bowl ein

Innige Küsse auf dem Spielfeld

Die City Chiefs gewannen im Arrowhead Stadium in Kansas nach einem spannenden Match mit 32 zu 29 gegen die Buffalo Bills. Nachdem Popstar Swift – von Kopf bis Fuss in Louis Vuitton gekleidet – zunächst in einer VIP–Lounge das Team angefeuert hatte, kam sie nach dem Sieg zusammen mit Kelces Mutter Donna (72) auf das Spielfeld. Dort feierte sie mit Kelce. Inmitten eines Konfettiregens nahm Swift sein Gesicht in ihre Hände und zog ihn für mehrere Küsse an sich. Sie strich sein Haar zurück, während sie auf dem Feld plauderten und sich umarmten.