Taylor Swift: Grosszügige Spende zu Ehren ihres Vaters

Wie «People» im Juli berichtete, hatte sich Scott Swift etwa einen Monat zuvor dem Eingriff unterzogen. Taylor, ihr Bruder Austin (33) und Mutter Andrea – seit 37 Jahren mit Scott verheiratet – wichen dem Patienten während der gesamten Zeit nicht von der Seite. Die Sängerin zog sogar für den Sommer bei ihrem Vater ein, um ihn bei der Genesung zu unterstützen.