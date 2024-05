Taylor Swift hat ihre Liebe zu Portugal entdeckt

Taylor Swift (34) sendet eine Liebeserklärung an Portugal. Im Rahmen ihrer «The Eras Tour» trat sie am 24. und am 25. Mai im Estádio da Luz in Lissabon auf. Für die Musikerin waren es der erste Besuch in dem Land am Atlantik – und der hat direkt Spuren hinterlassen. «Es ist offiziell, ich habe mein Herz an Lissabon verloren. Ich war zum ersten Mal in Portugal, und ihr habt mir das Gefühl eines Zuhauses gegeben», schrieb Swift nach den Konzerten auf ihrem Instagram–Account.