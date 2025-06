Taylor Swift: Ihre privaten Nachrichten landen vor Gericht

Der zuständige Richter Liman bezeichnete die Nachrichten von Popstar Taylor Swift nun in seiner neuen Entscheidung als «relevant» für den hochkarätigen Fall. «Lively selbst hat Swift als jemanden identifiziert, der wahrscheinlich Kenntnisse über Beschwerden oder Diskussionen bezüglich des Arbeitsumfelds am Set von ‹Nur noch ein einziges Mal› hat», heisst es in der Begründung des Richters.