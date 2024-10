Taylor Swift: Ihre rekordbrechende Eras Tour gibt es bald als Buch

Die Eras Tour war am 17. März 2023 in Glendale, Arizona, gestartet. Bis zu ihrem Ende am 8. Dezember dieses Jahres wird sie fast 150 Konzerte rund um den Globus umfasst haben. Über dieses Pensum sagte Swift während ihres 100. Auftritts in Liverpool: «Das ist definitiv eine anstrengende [...], zugleich aber eine der freudigsten, lohnenswertesten und wundervollsten Sachen gewesen, die mir je in meinem Leben passiert ist.»