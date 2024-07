Taylor Swift: Im Hamburger Regen begrüsst sie einen prominenten Fan

Nach Hamburg kommt München

Im Rahmen ihrer «The Eras Tour» gibt Taylor Swift am heutigen 24. Juli noch eine weitere Show in Hamburg. Die vorerst letzten Deutschlandkonzerte spielt sie am 27. und 28. Juli in München. In Europa stehen danach im August noch Warschau, Wien und London auf dem Programm. Die letzte geplante Show – die 152. der Tour – ist am 8. Dezember in Vancouver.