Taylor Swift in Deutschland: Last-Minute-Stylinginspirationen

Taylor Swift (34) gastiert in Deutschland und läutet am Dienstagabend (23. Juli) den zweiten Teil ihrer «The Eras Tour»–Konzerte für ihre deutschen Fans in Hamburg ein. In der Hansestadt ist für Mittwochabend (24. Juli) noch eine weitere Show im Volksparkstadion geplant, bevor es für die Sängerin dann nach München weitergeht. Dort finden die Shows in Deutschland am Samstag (27. Juli) und Sonntag (28. Juli) im Olympiastadion ihren Abschluss. Zur Halbzeit gibt es hier einen kleinen Mode–Check für alle, die noch Tickets haben.