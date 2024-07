Taylor Swift in Hamburg: Promi-Aufmarsch im Volksparkstadion

Freundschaftsarmbänder und Glitzer

Zum Beispiel gab sich die Moderatorin Sylvie Meis (46) bei der dreistündigen Show die Ehre. In einem Instagram–Post teilte sie im Anschluss an die Show einige Bilder vom Event. In der Bildunterschrift schreibt sie kurz und knapp: «Swifties». Auch in ihren Storys nahm Meis ihre Fans mit und drückte bereits ihre Vorfreude auf das Konzert aus. In einem glitzernden Oberteil und einem Rock, der ebenfalls mit glänzenden Steinen besetzt war, zeigte sie sich in einem passenden Look für die «Eras Tour». Auch an Freundschaftsarmbändern mangelte es ihr nicht, wie auf einem Bild zu sehen ist. In ihrer Story teilte sie ausserdem mit, dass sie viele «Swifties» getroffen und fleissig Freundschaftsarmbänder ausgetauscht habe.