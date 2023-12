Taylor Swift ist für den «Vibe» des Jahres 2023 verantwortlich

Taylor Swift (34) ist für den Vibe des Jahres 2023 verantwortlich. Das Online–Wörterbuch «Dictionary.com» hat dieses Jahr zum ersten Mal ein Wort ausgewählt, dass den «Vibe of the Year» (auf Deutsch: Die Stimmung des Jahres) am besten beschreibt. «Unsere Wahl wurde durch das aufsehenerregendste, rekordverdächtigste und nicht zu ignorierende kulturelle Phänomen des Jahres inspiriert», heisst es. Und somit kürt das Wörterbuch das Wort «eras» (auf Deutsch: Äras) zum «Vibe of the Year».