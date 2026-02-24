Taylor Swift ist nun gleichauf mit Rihanna

Musikvideo knackt 13–Millionen–Marke

Auch das Musikvideo zu «Opalite» trägt zur aktuellen Erfolgswelle bei. Die Idee dazu entstand spontan während eines Talkshow–Auftritts. Seit zwei Wochen ist der Clip online und verzeichnet bereits fast 14 Millionen Aufrufe auf YouTube. Das Video half dabei, den Song direkt an die Chartspitze zu katapultieren. Auf Instagram schrieb Swift dazu: «Ich kann meine Begeisterung gar nicht in Worte fassen und bin total überwältigt von der Liebe, die ihr diesem Song und Video entgegengebracht habt.»