Taylor-Swift-Konzertabsage: «Eine Tragödie konnte verhindert werden»

Wie unter anderem der «ORF» berichtet, war wenige Stunden vor der Absage die Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Ternitz, Niederösterreich, und in Wien bekannt geworden. Medienberichten zufolge soll nach weiteren Verdächtigen gefahndet werden. Die Polizei wollte das allerdings nicht bestätigen. Dass Ermittlungen gegen weitere Verdächtige geführt werden, bestätigte indes das Innenministerium. «Schätzungen erwarteten rund 170.000 Fans auf der Eras–Tour in Österreich», heisst es zudem in der Meldung.