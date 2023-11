Taylor Swift küsst Travis Kelce zum ersten Mal öffentlich

Taylor Swift trat am Samstagabend im argentinischen Estadio River Plate in Buenos Aires auf. Die «Shake It Off»–Sängerin ist im Rahmen ihrer Welttournee «The Eras Tour» in Argentinien und sollte dort vom 9. bis zum 11. November auftreten. Nachdem ihre Show am Freitagabend jedoch wegen schlechten Wetters verschoben werden musste, holt sie am heutigen Sonntag ihr Konzert nach. Der Mega–Star hat über 200.000 Tickets verkauft, die drei Shows waren sofort ausverkauft, wie die «New York Times» schreibt.