Taylor Swift lobt Charli XCX: Kommt jetzt ein gemeinsamer Song?

In einem Porträt über Charli XCX in «Vulture», der Popkultur–Seite des «New York Magazine» sagte Swift, sie sei «überwältigt von Charlis melodischem Feingefühl», seit sie 2011 erstmals ihre Musik gehört habe. «Ihre Texte sind surreal und einfallsreich, immer. Sie bringt einen Song an Orte, an denen man ihn nicht erwartet hätte, und das schon seit über einem Jahrzehnt. Ich liebe es zu sehen, dass sich harte Arbeit wie diese auszahlt.» Eine Aussage, die Fans beider Sängerinnen als klares Zeichen – oder «Easter Egg» – für eine mögliche Kollaboration von Swift und Charli XCX werten.