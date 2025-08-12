Taylor Swift löst Ansturm bei Album-Vorbestellung aus

«Taylor Swifts Webseite hat eine stundenlange Warteschlange, um ihr neues Album 'The Life of a Showgirl vorzubestellen», schreibt etwa World Music Awards auf Instagram. Dabei ist zu der neuen Platte noch so gut wie gar nichts bekannt: Es handelt sich nur um eine «Pre–Pre–Order», da bisher weder das offizielle Release–Datum noch das Cover oder sonstige Details publik gemacht wurden. Aktuell werden eine CD mit Poster für 12,99 Dollar, eine Kassetten–Version für 19,99 Dollar und eine Vinyl–Ausgabe für 29,99 Dollar angeboten. Das Album soll vor dem 13. Oktober 2025 ausgeliefert werden.