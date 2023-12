Taylor Swift: Mehr als 100 Millionen US-Dollar allein mit Spotify

Wie darüber hinaus die «Washington Post» berichtet, soll allein die aktuelle Tournee nach Abschluss im kommenden Jahr die unglaubliche Summe von 4,1 Milliarden US–Dollar (ca. 3,9 Mrd. Euro) einbringen. So viel verdiente zuvor noch nie ein Künstler oder eine Künstlerin mit einer einzigen Tournee. Auch der dazugehörige Konzert–Film «Taylor Swift: The Eras Tour», der seit dem 13. Oktober in den Kinos läuft, sorgt derzeit für riesige Gehaltsschecks bei Swift. Allein in den ersten Tagen spielte er weltweit satte 130 Millionen US–Dollar (ca. 123 Mio. Euro) an den Kassen ein.