Taylor Swift: Mindestens drei Reisen zum Junggesellinnenabschied?

Der Insider aus dem Umfeld Swifts habe verraten, dass im Rahmen der Feierlichkeiten «mindestens drei oder vier Mädelstrips oder Kurzurlaube im Stil eines Junggesellinnenabschieds» geplant sein sollen. Zu den Destinationen gehörten Lieblingsorte der Sängerin, darunter New York, Nashville, die Bahamas und Italien. «Das Ziel ist es, Spass zu haben, die Wochenenden zusammen zu verbringen und den Prozess zu geniessen, während sie gleichzeitig an schönen Orten, an denen sie sich entspannen, feiern und weiter zusammenwachsen können, an der Planung [der Hochzeit] arbeiten.»