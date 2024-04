Taylor Swift: Neues Album lässt Spotify-Rekorde purzeln

Taylor Swift stellt Spotify–Rekorde auf

Die Grenze von 200 Millionen Streams an einem Tag habe zuvor noch kein Album geknackt. Besonders bemerkenswert: Swift benötigte laut «Variety» mit «The Tortured Poets Department» nicht einmal 24 Stunden, um auf die Anzahl an Abrufen zu kommen. Die endgültigen Zahlen für den Veröffentlichungstag dürften damit noch höher ausfallen. Durch ihr neues Album wurde Swift auch zur meistgestreamten Künstlerin an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify. Der Musik–Streamingdienst bestätigte den unfassbar anmutenden Erfolg auf Instagram.