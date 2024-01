Taylor Swift: Polizei nimmt Stalker in New York fest

Lauerte er Taylor Swift wochenlang auf?

Ein Sprecher der New Yorker Polizei teilte «Page Six» mit, dass die Beamten einen Anruf wegen einer «unordentlichen Person» in der Franklin Street im Stadtteil Tribeca erhalten hätten. Beim Eintreffen seien die Beamten darüber informiert worden, «dass die Person versucht hatte, eine Tür zu einem Gebäude am Tatort zu öffnen». Zitiert wird auch ein Augenzeuge: «Ich sah ihn zum ersten Mal gegen 13 Uhr – er ging zu Taylors Tür. Ich bin mir nicht sicher, ob er geklopft oder an der Tür geklingelt hat.» Offenbar wurde der Mann schon einige Wochen lang immer wieder in der Nachbarschaft gesehen. Ein Nachbar erzählte, dass er schon «einen Monat lang hier lauert». Er soll auf der Treppe geschlafen und geschrien haben, sodass sich die Anwohner «alle unwohl» fühlten. «Als er vor Weihnachten ankam, fragte mein Mann, was er hier mache, und er sagte: ‹Ich möchte Taylor sehen›», behauptete eine Nachbarin. «Einmal hatte er sogar Blumen.»