Taylor Swift ruft ihre Fans zum Wählen auf

Schon seit Wochen wird in den USA spekuliert, ob und wie Taylor Swift (34) Einfluss auf die US–Wahlen nehmen könnte. Jetzt hat sich die Popsängerin erstmals zum laufenden Wahlkampf geäussert. In einer Instagram–Story rief Swift ihre Fans auf, am Dienstag, dem sogenannten Super Tuesday, bei den Vorwahlen ihre Stimmen abzugeben.