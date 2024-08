Taylor Swift schmeisst riesige Party für ihr gesamtes Team

Nach der unfreiwilligen Pause aufgrund der Absagen der Wien–Termine aufgrund akuter Terror–Warnung gönnte sich Swift nun im Vorfeld der London–Konzerte gemeinsam mit ihrer rund 200–köpfigen Crew eine Auszeit der besonderen Art. Wie die britische Boulevard–Zeitung «The Sun» berichtet, schmiss Swift am Dienstagabend eine rauschende Dankeschön–Party in dem privaten Luxus–Club «Annabel's Mayfair» in der britischen Hauptstadt. Gemeinsam mit ihrem Team habe sie dem Bericht zufolge bis um 3 Uhr nachts gefeiert. In dem «plüschigen Ambiente» hätten sich alle Gäste kostenlos an der Bar bedienen lassen können, ausserdem seien insgesamt sechs Busse bereitgestanden, die die Besucher anschliessend in die Hotels der Stadt fuhren.