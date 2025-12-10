Taylor Swift setzt auf Designer-Look bei Dinner in New York City

Taylor Swift trägt Louis Vuitton

Swift trug einen schwarzen Dufflecoat von Louis Vuitton, wie unter anderem «People» berichtete. Der Mantel trägt einen stolzen Preis von 6.400 US–Dollar (umgerechnet fast 5.500 Euro). Dazu kombinierte sie schwarze Absatzstiefel der Luxusmarke im Wert von 2.370 Dollar (rund 2.036 Euro). Eine schwarze Strumpfhose sowie einige feine Ringe und ein Paar Ohrringe rundeten den Look ab. Ihre Make–up–Favoriten – roter Lippenstift und Eyeliner – durften ebenfalls nicht fehlen. Haim zeigte sich neben ihr in einem dunkelblauen Mantel und goldenen Heels.