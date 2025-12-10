Taylor Swift setzt auf Designer-Look bei Dinner in New York City

Als Popstar muss Taylor Swift (35) beim Kleiderkauf nicht auf das Preisschild schauen. Das bewies die Sängerin am Dienstagabend in New York City. Mit Sängerin Este Haim (39) traf sie sich zu einem Dinner im Privatclub Chez Margaux – und wählte dafür ein teures Outfit.
Taylor Swift trägt Louis Vuitton
Swift trug einen schwarzen Dufflecoat von Louis Vuitton, wie unter anderem «People» berichtete. Der Mantel trägt einen stolzen Preis von 6.400 US–Dollar (umgerechnet fast 5.500 Euro). Dazu kombinierte sie schwarze Absatzstiefel der Luxusmarke im Wert von 2.370 Dollar (rund 2.036 Euro). Eine schwarze Strumpfhose sowie einige feine Ringe und ein Paar Ohrringe rundeten den Look ab. Ihre Make–up–Favoriten – roter Lippenstift und Eyeliner – durften ebenfalls nicht fehlen. Haim zeigte sich neben ihr in einem dunkelblauen Mantel und goldenen Heels.
Swift ist seit über einem Jahrzehnt mit Este Haim und ihren Schwestern Danielle (36) und Alana (33) befreundet. Schon 2015 waren die Schwestern mit ihrer Band Haim Opening Act bei einigen Konzerten von Swifts Tour zu ihrem Album 1989. 2022 eröffneten sie erneut einige Konzerte für Swift – diesmal bei der «Eras Tour». Gemeinsam sind die vier Sängerinnen auf Swifts Song «No Body, No Crime» vom Album «Evermore» (2020) zu hören.
Mit Freundinnen beim Football–Spiel
Am Sonntag hatte Taylor Swift bereits Quality Time mit anderen Freundinnen genossen. Zusammen mit Selena Gomez (33) und Lena Dunham (39) besuchte sie ein Spiel der Kansas City Chiefs, dem Football–Team ihres Verlobten Travis Kelce (36). Im Arrowhead Stadium in Kansas City machten sie es sich in Kelces Suite bequem. Mit Dunham ist der Popstar seit 2012 befreundet, mit Selena Gomez seit 2008. Letztere wird eine der Brautjungfern bei Swifts Hochzeit sein.