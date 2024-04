Taylor Swift: So wurde der US-Superstar zur Milliardärin

Dem Bericht zufolge hat die Sängerin allein mit ihrem Musikkatalog 400 Millionen Dollar verdient. Hinzu kommen gewaltige Einnahmen über Musikstreamingdienste. Dem Bericht zufolge nahm sie in dem für sie äusserst erfolgreichen Jahr 2023 allein mit ihren Streams auf Spotify rund 130 Millionen Dollar ein. Weitere 80 Millionen US–Dollar soll sie bisher mit der Vergabe von Musiklizenzen verdient haben. Solche Lizenzgebühren fallen an, wenn urheberrechtlich geschützte Musik in Filmen oder Werbespots verwendet wird.