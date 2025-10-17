Taylor Swift sorgt für Besucheransturm auf Museum in Hessen

Das Musikvideo eröffnet mit Swift, die in einem weissen Kleid auf dem Wasser treibt – eine deutliche Anspielung auf Heysers Darstellung von Ophelia, der tragischen Geliebten aus Shakespeares «Hamlet». In der literarischen Vorlage verliert Ophelia den Verstand und ertrinkt in einem Fluss. Ob Swift sich wirklich von dem Gemälde hat inspirieren lassen oder das Museum gar bereits besucht hat – etwa als sie für die «Eras Tour» in Deutschland war –, ist nicht bekannt. Wie «DW News» berichtet, sei der Versuch des Museums, die Sängerin zu kontaktieren, bisher erfolglos geblieben.