Taylor Swift spendet Millionen für Hurrikan-Opfer in Florida

Shows in Miami geplant

Gemeinsam könne es gelingen, «die Familien bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen zu unterstützen». An die Sängerin gerichtet, erklärt die Organisation: «Vielen Dank, Taylor, dass du uns unterstützt und Gemeinden in Not hilfst.» Hurrikan «Milton» ist am Mittwochabend (Ortszeit) an der Westküste Floridas auf Land getroffen und hat bereits zahlreiche Häuser zerstört. Laut Medienberichten gibt es auch erste bestätigte Todesfälle.