Taylor Swift stellt mit «Midnights» historischen Rekord auf

Laut des Musikmagazins «Billboard» hatte der kanadische Rapper Drake (36) bisher den Rekord inne. Er hatte es im September 2021 geschafft, neun von zehn Plätzen mit seinen Songs zu belegen. Die aktuelle Liste führt Swifts Lied «Anti-Hero» an. Es folgen «Lavender Haze», «Maroon», «Snow On The Beach», «Midnight Rain», «Bejeweled», «Question...?», «You're On Your Own, Kid», «Karma» und «Vigilante Shit».