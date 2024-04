Taylor Swift stürmt US-Charts: Bester Album-Start seit neun Jahren

Rekorde in Deutschland

Auch in Deutschland hat Swift in den Album–Charts Rekorde aufgestellt. «The Tortured Poets Department» ist das meistverkaufte Album eines Solo–Acts innerhalb einer Woche seit sieben Jahren, wie die Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, am Freitag (26. April) berichten. Ausserdem ist es das meistverkaufte Album innerhalb einer Woche eines internationalen Acts seit zweieinhalb Jahren. Die Grammy–Gewinnerin hat damit auch die beste Album–Startwoche in Deutschland seit zwei Jahren hingelegt.