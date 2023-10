Taylor Swift & Travis Kelce: Händchenhaltend zum Überraschungsauftritt

Was läuft da bei Taylor Swift (33) und Travis Kelce (34)? Bisher war nichts so wirklich offiziell, neue Fotos sprechen nun aber eine recht eindeutige Sprache. Die Sängerin und der American–Football–Profi wurden in New York gesichtet, wo sie am Samstag nach einem Dinner händchenhaltend das Nobelrestaurant Nobu verlassen haben.