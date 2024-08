Taylor Swift trifft Überlebende von Southport-Messerattacke

Auf den Fotos posieren Taylor Swift im glitzernden Bodysuit sowie ihre Mutter Andrea gemeinsam mit Foster und ihren zwei Töchtern, Autumn und Hope. «Das grösste Dankeschön an Taylor Swift und ihre Mama dafür, dass sie den magischsten Abend für uns alle möglich gemacht haben», schrieb Foster und fügte Swifts «Cardigan»–Lyrics «You drew stars around my scars» (deutsch: «Du hast Sterne um meine Narben gezeichnet») hinzu. Auf einem Foto ist zu sehen, dass eines der Mädchen einen Verband mit derselben Songzeile als Aufschrift trägt.