Taylor Swift überrascht mit fünf Special Guests für Wembley-Shows

Diese Special Guests treten in London auf

Darunter sind die Künstlerinnen verlinkt, die die Sängerin für ihre London–Konzerte mit auf die Bühne holt: Den Anfang macht am 15. August die Sängerin Sofia Isella (19), am 16. August tritt Holly Humberstone (24) auf, am 17. August Suki Waterhouse, am 19. August Maisie Peters (24) und am 20. August Raye (26). Sie alle zeigen sich auf ihren jeweiligen Instagram–Accounts restlos begeistert von dieser Möglichkeit.