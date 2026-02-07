Taylor Swift überrascht mit Star-Besetzung in «Opalite»-Musikvideo

«Und so erhielt er eine Woche später ein E–Mail–Skript, das ich für das ‹Opalite›–Video geschrieben hatte, in dem er die Hauptrolle spielte.» Nicht nur ihn, auch die anderen Gäste von damals habe sie eingeladen. Sie habe es als eine Art «Schulprojekt, nur für Erwachsene und ohne Verpflichtung» angesehen. «Zu meiner grossen Freude haben sich alle aus der Show die Mühe gemacht, mit uns eine Zeitreise in die 90er Jahre zu unternehmen und bei diesem Video mitzuhelfen», freute sie sich über den Einsatz aller.