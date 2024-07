Taylor Swift und mehr: Die Konzert-Highlights des Sommers

Anschliessend ging es unter anderem nach Los Angeles, Las Vegas oder New York. In Europa folgen nach Auftritten in Krakau die Konzerte in Berlin am 30. und 31. Juli in der Uber Arena. Auch in der Olympiahalle in München (21. und 22. August), in der Kölner Lanxess Arena (25. August und 26. August) und in der Hamburger Barclays Arena (4. September) wird Timberlake auf der Bühne stehen.