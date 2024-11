Taylor Swift und Mutter Andrea zu Gast bei den Kansas City Chiefs

Travis Kelce überraschte Fans beim Swift–Konzert

Mit ihrem Besuch revanchierte sich Swift scheinbar für Kelces Überraschungsauftritt am Wochenende bei einer ihrer Shows in Indiana, der letzten Station in den USA im Rahmen ihrer «Eras»–Tour. Wie unter anderem «Page Six» berichtete, überraschte der NFL–Profi die Fans, in dem er während des Konzerts durch die Menge lief, um sich zu Swifts Mutter Andrea in den VIP–Bereich zu gesellen. Dabei setzte Kelce auf ein komplett schwarzes Outfit und eine Baseballkappe, um unauffällig zu bleiben.