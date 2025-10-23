Taylor Swift und Pink für Songwriters Hall of Fame nominiert

Warum ist Taylor Swift erst jetzt nominiert?

Einige Fans dürften sich wohl fragen, warum Swift bislang noch nicht in die Songschreiber–Ruhmeshalle aufgenommen worden ist. In einer offiziellen Mitteilung wird erläutert, dass die Songwriters Hall of Fame sich der Würdigung des Schaffens aussergewöhnlicher Komponisten und Texter verschrieben hat. Und weiter: «Ein Songwriter mit einem Katalog bemerkenswerter Lieder qualifiziert sich 20 Jahre nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung eines Songs für die Aufnahme.» Swifts Debütsingle war das im Juni 2006 veröffentlichte Lied «Tim McGraw» aus dem nach ihr benannten, ersten Studioalbum.