Taylor Swift und Pink für Songwriters Hall of Fame nominiert

Einige grosse Namen der Musikwelt werden im kommenden Jahr wieder in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Wer darauf hoffen kann, wurde am 23. Oktober verkündet. Im Jahr 2026 könnte endlich Taylor Swift (35) an der Reihe sein – wenn ihr nicht ihre Kolleginnen und Kollegen einen Strich durch die Rechnung machen.
Unterschieden wird bei den Nominierten zwischen Songwritern und Songwriterinnen, die nicht auftreten, und denjenigen, die aktiv auf der Bühne stehen. Neben Swift ist in der zweiten Kategorie unter anderem auch US–Sängerin Pink (46) vorgeschlagen. Daneben stehen etwa Kenny Loggins (77), Sarah McLachlan (57), der Rapper LL Cool J (57), David Byrne (73) von den Talking Heads und Gene Simmons (76) sowie Paul Stanley (73) von Kiss zur Wahl.
Warum ist Taylor Swift erst jetzt nominiert?
Einige Fans dürften sich wohl fragen, warum Swift bislang noch nicht in die Songschreiber–Ruhmeshalle aufgenommen worden ist. In einer offiziellen Mitteilung wird erläutert, dass die Songwriters Hall of Fame sich der Würdigung des Schaffens aussergewöhnlicher Komponisten und Texter verschrieben hat. Und weiter: «Ein Songwriter mit einem Katalog bemerkenswerter Lieder qualifiziert sich 20 Jahre nach der ersten kommerziellen Veröffentlichung eines Songs für die Aufnahme.» Swifts Debütsingle war das im Juni 2006 veröffentlichte Lied «Tim McGraw» aus dem nach ihr benannten, ersten Studioalbum.
Die Künstlerinnen und Künstler sollen im kommenden Jahr im Rahmen einer Gala in New York City aufgenommen werden. Wahlberechtigte Mitglieder können bis zum 4. Dezember ihre Stimmzettel einreichen – und jeweils bis zu drei Nominierte in den beiden Kategorien «Songwriters» und «Performing Songwriters» nennen. Die vollständige Liste der zur Wahl stehenden Künstlerinnen und Künstler finden Musikfans auf der Homepage der Songwriters Hall of Fame.