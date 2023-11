Taylor Swift und Travis Kelce: Beziehung fühlt sich «besonders» an

Kelce liess sich auch zu Swifts Auftritt in Buenos Aires am Samstag einfliegen, wo er sich das Konzert zusammen mit ihrem Vater vom VIP–Bereich aus ansah. Dabei hielt er an einer Stelle ein Schild in die Höhe, auf dem stand: «We will stay», also «Wir werden bleiben». Auf der Bühne bewies die Sängerin indes, dass sie auch in dieser Situation in Gedanken bei Kelce ist. So änderte sie kurzerhand eine Textzeile in Anspielung auf ihn.