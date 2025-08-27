Taylor Swift und Travis Kelce: Bruder Jason gratuliert zur Verlobung

Die ganze Welt freut sich mit Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35). Auch Jason Kelce (37) gratulierte seinem Bruder und dem Popstar zur Verlobung. «Es gibt eine riesige Neuigkeit, die gerade Wellen schlägt», erzählte er im Podcast «New Heights», den er mit seinem Bruder hat. Die aktuelle Folge sei bereits am Montag aufgenommen worden, Travis Kelces einzigem freien Tag. Deshalb könne sich dieser nicht selbst dazu äussern, aber das Podcast–Team wolle «Travis und Taylor ganz herzlich zu ihrer Verlobung gratulieren. Der Heiratsantrag, der um die Welt ging, verdammt noch mal, ja», zeigte sich Jason Kelce begeistert.