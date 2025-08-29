Taylor Swift und Travis Kelce: Erster Auftritt als verlobtes Paar

Am Dienstag teilten Swift und Kelce in einem gemeinsamen Beitrag mit, dass sie sich verlobt haben. Die Bilder zeigen das Paar verliebt in einem Blumenmeer im Garten sowie den opulenten Verlobungsring der Sängerin. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», schrieb Swift in Anspielung auf ihre musikalische und Kelces sportliche Erfolge dazu.