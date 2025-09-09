Taylor Swift und Travis Kelce: Hochzeit soll «kein Spektakel» werden

Viel Zeit für die Planung bleibt aktuell nicht

Travis Kelce startete kürzlich seine 13. NFL–Saison bei den Kansas City Chiefs. Swift bereitet sich auf die mit Spannung erwartete Veröffentlichung ihres zwölften Albums «The Life of a Showgirl» am 3. Oktober vor. Was die Hochzeitsplanung betrifft, gehen die beiden laut seiner Aussage Schritt für Schritt vor. Kelce erklärte in seinem Podcast «New Heights», dass er noch keine «Sekunde» über einen Junggesellenabschied nachgedacht habe, versprach aber, dass es «verrückt werden wird», wenn sie mit der Planung beginnen. «Das», sagte er, «ist der nächste Schritt.»