Taylor Swift und Travis Kelce planen ihre Hochzeit offenbar noch nicht

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) denken nach ihrer Verlobung offenbar noch nicht an die Hochzeitsplanung. Wie eine Quelle des «People»–Magazins wissen möchte, seien die beiden seit dem Antrag «in Feierstimmung». Das Paar wolle aktuell «einfach nur die Verlobung geniessen und sich Zeit damit lassen». Weiter verrät der Insider: «Sie befinden sich noch nicht in der Phase der Hochzeitsvorbereitungen.» Zudem seien die Sängerin und der Footballstar froh, dass sie sie ihre Verlobung nicht länger geheim halten müssen.