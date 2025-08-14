Taylor Swift und Travis Kelce schwärmen von Gelsenkirchen

Taylor Swift schwärmt von Gelsenkirchen

Kelce erzählte, wie überwältigt er war, Swift im Rahmen der Tour live auf der Bühne zu sehen und die Leidenschaft der Fans zu spüren. Swift erinnert sich dabei vor allem an das Fanprojekt während ihres Songs «willow», das durch Swifties in der deutschen Stadt viral ging. Dabei hielten zahlreiche Fans gelbe und orangefarbene Luftballons in die Luft und beleuchteten diese mit ihren Handy–Taschenlampen.