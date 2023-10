Taylor Swift und Travis Kelce: Sind sie nun ein Paar?

Doch seine freie Zeit gehört offenbar vor allem Taylor Swift. Vor dem Spiel am Sonntag wurde Kelce einer Quelle von «Page Six» zufolge dabei gesichtet, wie er Swifts New Yorker Wohnung gegen 11 Uhr verliess. Wenige Stunden später trat sein Team gegen die New York Jets im MetLife Stadium in East Rutherford an. Dem Insider zufolge wurde der Sportler beim Verlassen des Parkhauses im schwarzen Range Rover der Musikerin gesehen. Das Auto brachte ihn zurück zum Hotel der Chiefs in Weehawken. Eine weitere Quelle berichtet, dass es sich um kein Übernachtungsdate gehandelt haben soll, da sich der Football–Star an die samstägliche 23–Uhr–Ausgangssperre seines Teams halten müsse.