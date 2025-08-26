Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt

Die Geschichte von Swift und Kelce liest sich wie ein modernes Märchen. Alles begann offiziell im Sommer 2023, als der Kansas–City–Chiefs–Profi ein Konzert der Eras Tour von Swift im heimischen Arrowhead Stadium besucht. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Konzertbesuch aussah, entwickelte sich schnell zu etwas Grösserem. In seinem Podcast «New Heights» gestand Kelce später, dass er «ziemlich gekränkt» war, Swift nicht persönlich getroffen zu haben. Möglicherweise lief damals aber bereits hinter den Kulissen mehr.