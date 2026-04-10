Taylor Swift und Travis Kelce: Sommerhochzeit in New York City?

Es könnte die Promi–Hochzeit des Jahres werden: Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen 2026 vor den Traualtar treten. Wie die «Daily Mail» berichtet, sollen die «Save the date»–Einladungen jetzt Hochzeitsdatum und –Ort verraten haben. Demnach gibt sich das verlobte Paar am 3. Juli in New York City das Jawort. Eigentlich hätten diese Details unter Verschluss bleiben sollen. Die Gäste mussten einer Quelle zufolge bei der Zusage eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Swift und Kelce seien «enttäuscht», dass es nicht geheim gehalten wurde, würden aber keine rechtlichen Schritte erwägen.