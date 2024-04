Taylor Swift und Travis Kelce turteln beim Coachella Festival

Auch an Tag zwei des Coachella Festivals sind wieder zahlreiche Stars und Sternchen in die kalifornische Wüste nach Palm Springs gepilgert, um sich in extravaganten Outfits zu präsentieren und ihre Lieblings–Musikacts zu feiern. Die Auftritte liess sich am Samstag (13. April) auch Megastar Taylor Swift (34) nicht entgehen. Die Popsängerin kam mit Freund und Football–Star Travis Kelce (34) zum Festival.